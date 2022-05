The Cure: il nuovo album è quasi pronto. Robert Smith: “Sarà martellante!”

Robert Smith ha finalmente ridato speranza a tutti coloro che aspettano un nuovo album dei The Cure. Songs Of A Lost Word è infatti quasi pronto e uscirà prima dell’inizio del tour della band, previsto ad ottobre.

Il frontman inglese ha rilasciato grandi anticipazioni lo scorso 19 maggio, nel corso di una chiacchierata con NME, in occasione del ritiro di un premio, l’Icon Awards, nell’ambito della manifestazione Ivor Novello Awards. Con Smith, c’era anche Simon Gallup, il bassista della band.

I Cure non pubblicano un nuovo album dal 2008, quando uscì 4:13 Dream, ma la promessa di musica inedita circolava già da tempo, e sempre dalla bocca del frontman. Ora tutto sembra sempre più vero e più vicino.

“Pubblicheremo un nuovo album – le parole di Smith – Ora mi sono quasi stancato di dirlo! Saremo in tour a partire da ottobre e il nuovo album uscirà prima di quel momento”. Tra l’altro, in occasione del ritiro del premio, il cantante e il bassista si sono esibiti, suonando qualcosa di inedito. “Speriamo che nessuno abbia registrato”, ha scherzato Smith.

Riguardo Songs Of A Lost World, ecco qualche dettaglio: “È piuttosto martellante, il che attirerà il nostro pubblico più affezionato, ma non credo che ne estrarremo nessun singolo! Essenzialmente abbiamo registrato due album nel 2019. Ho cercato di finirne due contemporaneamente, il che è praticamente impossibile. Ma questo è quasi pronto”.

“Reeves [Gabrels], il nostro chitarrista è venuto dall'America per un giorno solo, per finire un paio di assoli, io devo finire un paio di voci – ha continuato Smith – Essenzialmente è un album di 12 tracce. È lì, è una specie di mezzo mixato e mezzo finito. È una cosa strana. Si è un po' evoluto negli ultimi due anni. […] Varrà la pena aspettare. Penso che sia la cosa migliore che abbiamo fatto. Non sto facendo come uno degli Oasis quando dico ‘IT'S THE BEST FOOKIN ALBUM’ [“è il nostro miglior fottuto album” ndr]. Molte canzoni sono difficili da cantare, ed è per questo che mi ci è voluto un po’”.

Appuntamento al prossimo autunno!