Vasco in concerto a Trento: tutte le info utili per l'evento (parcheggi, trasporti, mappe e orari)

VASCO Live 2022: Informazioni sull'evento speciale a Trento

Tutto è pronto per venerdì 20 maggio quando Vasco Rossi aprirà a Trento la stagione estiva dei grandi concerti in Italia inaugurando in quest’occasione nell’area San Vincenzo, a sud della città, anche la nuova venue destinata ai live, la Trentino Music Arena.

Estesa su 27 ettari, l’arena progettata nel capoluogo trentino accoglierà, nel rispetto dei massimi standard di sicurezza, 120.000 fan da tutto il Paese, il più alto numero di spettatori in questa attesissima ripartenza della musica dal vivo.

Con il coordinamento della Protezione civile del Trentino e d’intesa con il Commissariato del Governo, la Questura e il Comune di Trento, lo staff coinvolto nel mega evento è già all’opera per garantire tra poco meno di un mese la miglior riuscita del concerto che, si preannuncia un epocale spettacolo sotto il segno del puro rock.

Una grande festa in cui Vasco si esibirà per circa due ore e mezza accompagnato sul palco da 11 musicisti.

In scaletta non mancheranno le sorprese: dall’ultimo album “Siamo qui”, uscito lo scorso novembre, alle più celebri canzoni del passato che nei suoi 45 anni di carriera hanno reso il KOM senza dubbio l’artista più amato del panorama musicale italiano.

Ecco, di seguito, tutte le informazioni su mobilità (mezzi di trasporto e parcheggi), sulle modalità di accesso e di uscita dalla zona concerto (accessibilità e sicurezza) e sui servizi disponibili (assistenza sanitaria).

Per maggiori informazioni aggiornate in tempo reale visita il sito ufficiale della Provincia Autonoma di Trento

COME ARRIVARE

Ecco qui di seguito alcune indicazioni su come poter raggiungere la Trentino Music Arena

Per aggiornamenti in tempo reale fare sempre riferimento al sito ufficiale della Provincia di Trento.

A piedi

L’ingresso a piedi alla Music Arena avverrà esclusivamente da Nord (rotatoria intersezione via di San Vincenzo - via dei Viticoltori - via Mach).

Mezzi pubblici

Gli spettatori potranno raggiungere Trento tramite mezzi pubblici (treni, bus), organizzati in base alle diverse provenienze e navette organizzate dai parcheggi più distanti.

In treno

Una grande opportunità è rappresentata dal rinnovato accordo con Trenitalia che prevede particolari tariffe agevolate a tutti coloro che decidono di arrivare a Trento per il concerto di Vasco con il treno utilizzando il codice sconto “VASCO” nell’offerta Speciale Eventi. Info e regolamenti su trenitalia.com.

Una volta arrivati alla stazione di Trento sarà definito un percorso pedonale che attraverserà le vie del centro e raggiungerà dal ponte dei Cavalleggeri la Music Arena.

In piazza Dante, per l’accesso controllato alla stazione, è prevista un’area di attesa afflusso.

A seguito del concerto, a partire dalle ore 2.00 del 21 maggio, è inoltre previsto un incremento dei servizi logistici locali sulle direttrici di Verona, Bolzano e Bassano.

In bus

È previsto un percorso dedicato dal parcheggio dei pullman, ubicato lungo la tangenziale tra l’uscita 2 (rotatoria Marinai d’Italia) e Mattarello. Da lì, a piedi, secondo un percorso indicato da apposita segnaletica si potrà accedere alla zona del concerto.

Navette

Il servizio di bus navetta, assicurato da Trentino Trasporti, garantirà i collegamenti tra le aree di sosta più periferiche e il luogo dell’evento. Il servizio si avvarrà dei mezzi messi a disposizione da privati unitamente a mezzi del servizio urbano sulla tratta verso Trento Nord nella fase di afflusso e mezzi di tipo extraurbano verso le altre destinazioni per quanto riguarda il deflusso.

I bus porteranno e poi riprenderanno gli spettatori in piazza Fiera e lungo viale Rovereto; da qui a piedi si raggiungerà l’arena concerto.

In auto

Per garantire una più agevole mobilità di residenti e lavoratori, il Comune di Trento sta mettendo a punto un piano alternativo, valido dal 18 al 21 maggio, per gestire in modo efficiente l’afflusso e il deflusso degli spettatori dall’area concerto.

Al fine di minimizzare i disagi negli spostamenti ordinari dei cittadini, saranno garantiti percorsi alternativi.

Dove parcheggiare:

Per chi arriverà in auto i parcheggi saranno suddivisi in 4 aree.

1. parcheggi cittadini: da Ravina fino all’ex Zuffo passando per l’Area di via al Desert, Sanseverino, Monte Baldo, ex Italcementi, tutti raggiungibili a piedi.

2. parcheggi ZONA NORD – Interporto: servizio di navetta attivo fino a piazza Fiera e a seguire con il percorso pedonale.

3. parcheggi ZONA EST – Pergine: servizio di navetta attivo fino a Viale Rovereto e a seguire il percorso pedonale.

4. parcheggi ALTO GARDA: ancora in corso di definizione, saranno previsti pullman fino a Trento.

La prenotazione del posto auto nei parcheggi avverrà tramite sistema online e sarà associata al ticket per il concerto. Per maggiori informazioni sulla piattaforma di prenotazione, clicca qui.

Per le persone con disabilità saranno riservati 200 posti a sedere per lo spettacolo e parcheggi nella zona di Mattarello, in via della Cooperazione. Se necessario, in base alle prenotazioni, verrà prevista una seconda zona parcheggi dedicata nei pressi del Cibio.

Sarà inoltre garantito il trasferimento con navette attrezzate fino all'area concerto, a cui accederanno da un percorso dedicato.

SICUREZZA

Per la sicurezza sono previsti servizi di controllo in aree vicine a quella del concerto e anche all’ingresso dell’area dove si terrà l’evento.

Saranno inoltre effettuati in prossimità dell’arena concerto dei prefiltraggi: solo chi sarà munito di biglietto potrà accedere alle aree limitrofe all’arena (ad eccezione di residenti e casi specifici), a garanzia della massima sicurezza.

In base alle ultime disposizioni per accedere agli eventi live contenute all'interno dell'Ordinanza del Ministero della Salute 28 aprile 2022, per accedere agli eventi all'aperto sono decaduti gli obblighi di green pass e mascherina.

È comunque consigliabile avere a portata di mano una mascherina durante l’evento, da utilizzare in caso di assembramenti.

INFORMIAMO IL GENTILE PUBBLICO CHE:

1.1 L’accesso all’interno dell’Impianto comporta il rispetto del presente regolamento;

1.2 L’ingresso è consentito ai soli possessori di regolare titolo d’accesso;

1.3 Il titolo d’accesso va conservato fino al termine della manifestazione ed all’uscita dell’Impianto; va esibito in qualsiasi momento alla semplice richiesta del personale addetto al controllo. Il biglietto perde la sua validità una volta usciti dai cancelli della Struttura;

1.4 E’ consentito entrare con bevande analcoliche in bottiglie di plastica non più grandi di 0,5 lt. purché prive di tappo. Presso i bar interni le bevande saranno servite in bicchieri di materiale monouso e le bottiglie vendute senza tappo;

1.5 All’interno ed all’esterno dell’Impianto, ai fini della sicurezza e tutela della Struttura, è attivo un sistema di video-sorveglianza. Tutte le immagini registrate, in caso di necessità, saranno poste nella disponibilità dell’Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria. I sistemi di video-sorveglianza presenti sono conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 s.m.i.;

1.6 A tutela della comune incolumità sono predisposti controlli all’entrata dell’Impianto effettuati dal personale in servizio e dalle Forze di Polizia, anche con l’utilizzo di apparati metal detector;

COMPORTAMENTO PROIBITO:

2.1 Stazionare e sedersi sulle scalinate, sui percorsi di accesso e di esodo e su ogni altro passaggio destinato ad uscita di sicurezza;

2.2 Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’Impianto;

2.3 Arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla presenza ed allo stazionamento del pubblico;

2.4 Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla Direzione dell’Impianto;

2.5 Comportamenti capaci di creare situazioni pericolose, di mettere a repentaglio la sicurezza di qualsiasi persona o contrari all’ordine pubblico, tali da turbare in qualsiasi modo l’ordinato svolgimento di un Evento o di impedirne il pacifico godimento;

2.6 Accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;

2.7 Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite;

2.8 Porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo;

OGGETTI PROIBITI

3.1 Armi da fuoco, armi finte od oggetti simili ad armi, coltelli e altri oggetti con bordi affilati o acuminati. Munizioni, munizioni finte o qualsiasi oggetto somigliante a munizioni;

3.2 Materiale esplosivo o infiammabile, sostanze chimiche od ordigni incendiari;

3.3 Fuochi d’artificio, razzi e petardi;

3.4 Bottiglie di vetro, lattine o borracce di metallo;

3.5 Bevande non alcoliche in bottiglie di plastica di capacità superiore a 0,5 lt. Le bevande non alcoliche sono limitate a una bottiglia di plastica non superiore a 0,5 lt. senza tappo;

3.6 Bevande alcoliche non acquistate all’interno della Sede;

3.7 Animali di qualsiasi genere e taglia (salvo i cani guida e da assistenza addestrati);

3.8 Sostanze illecite, comprese droghe e aghi (salvo se necessari per valide ragioni mediche);

3.9 Pali, aste, bastoni, ombrelli, attrezzatura fotografica di grandi dimensioni (ad es. tripodi), aste per selfie e mazze;

3.10 Droni o dispositivi aerei teleguidati;

3.11 Motocicli, biciclette, pattini, skateboard e overboard;

3.12 Attrezzatura di trasmissione elettronica, power bank o puntatori laser;

3.13 Valigie, trolley, borse e zaini più grandi di 15lt. od oggetti troppo grandi per il controllo di sicurezza;

3.14 Trombette da stadio, bombolette spray urticante e bombolette spray (come ad esempio antizanzare, deodoranti, creme solari, etc…)

3.15 Tende e sacchi a pelo;

3.16 Strumenti musicali;

3.17 Apparecchiature per la registrazione audio/video, macchine professionali e semiprofessionali, Go-Pro, Ipad e tablet;

3.18 Caschi, catene e tutti gli altri oggetti atti ad offendere;

Il mancato rispetto del presente Regolamento può comportare l’immediata risoluzione del contratto di prestazione che si è perfezionato con l’acquisto e la detenzione del titolo di accesso e l’applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. Le Forze dell’Ordine presenti posso integrare il presente regolamento.