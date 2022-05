Quella volta in cui i Ramones sbarcarono in Inghilterra: storia del giorno in cui il punk iniziò a cambiare il mondo della musica

Il 4 luglio 1976, duecentesimo anniversario della fondazione degli Stati Uniti, i Ramones arrivano in Inghilterra per un concerto che entra nella storia. È il momento in cui la scintilla del punk accesa a New York arriva in Inghilterra: sul palco del Roundhouse di Londra arriva il suono e l’atteggiamento radicale dei Ramones, con i Flamin’ Groovies e gli Stranglers come band di supporto. Joey, Dee Dee, Johnny e Tommy suonano quattordici canzoni e tre bis, regalano al pubblico mazze da baseball per promuovere il loro primo singolo Blitzkrieg Pop e invitano Marc Bolan dei T Rex sul palco.

Nel pubblico, composto da duemila persone al massimo, c’è Rat Scabies dei Damned e Gaye Advert dei The Adverts. Nello stesso momento, al Black Swan Pub di Sheffield, i Clash fanno il loro primo concerto come spalla dei Sex Pistols. Il giorno dopo al Dingwall’s di Camden Town invece ci sono tutti: Johnny Rotten e i Sex Pistols, Joe Strummer, Mick Jones e Paul Simonon (che si dice abbia litigato con JJ Burnell degli Stranglers), i Damned e Chryssie Hynde.

“Il punto non è capire chi è arrivato prima” ha detto una volta Rat Scabies, “Ma il fatto che stesse succedendo tutto in quel momento. Una nuova generazione si stava arrabbiando. Ci siamo resi conto di non essere soli.” Anche Johnny Ramone nella sua autobiografia intitolata Commando ha detto che il punk rock non era una competizione: “Non eravamo contro nessuno, volevamo salvare il rock’n’roll tutti insieme. Ero convinto che i Clash e i Sex Pistols sarebbero diventati delle grandi band come i Beatles e i Rolling Stones, e il mondo sarebbe stato un posto migliore.”