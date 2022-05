Pearl Jam, Matt Cameron ha il Covid e la band lo sostituisce con un batterista di 18 anni: "ho saltato la scuola per il provino"

Rimasti, a causa del Covid, senza l'indisponibile Matt Cameron i Pearl Jam hanno invitato sul palco un giovane batterista, di appena 18 anni, per la loro data di Oakland, in California, lo scorso 14 maggio.

Si tratta della prima volta in 24 anni che Cameron salta degli show live, con la band. Già nella data precedente, il 12 maggio, sempre a Oakland, i Pearl Jam erano ricorsi a dei sostituti, seppur di tutto rispetto: il chitarrista – già dei Red Hot Chili Peppers – Josh Klinghoffer si è seduto dietro le pelli per alcuni brani, tra cui Rockin’ In The Free World di Neil Young, Why Go e Corduroy. Un altro fan ha avuto l’onore di salire sul palco per la canzone finale, Yellow Ledbetter.

Ma due giorni dopo lo scettro è passato proprio al giovane Kai Neukermans, che ha aiutato la band con il pezzo Mind Your Manners, del 2013.

Come raccontato dallo stesso Kai al San Francisco Chronicle, alla notizia dell’isolamento forzato di Cameron, il ragazzo non ci ha pensato due volte e ha contattato Olivia, figlia del frontman Eddie Vedder, che già conosceva. In sostanza, Kai si è subito candidato per essere il batterista (temporaneo) dei Pearl Jam. I quali, però, gli avrebbero chiesto un video di qualche sua performance, ovviamente alle prese con un pezzo della band. Kai ha addirittura marinato la scuola per realizzare questo provino. Possiamo dire ne sia valsa la pena: pochi giorni dopo era sul palco della Oakland Arena con Vedder e soci.

“Ecco tutti voi, questo è Kai – le presentazioni di Eddie Vedder al pubblico, che possono essere viste dai tanti video della performance che circolano online – Kai, ecco tutti quanti! Ora guiderai la band, fratello!”.

Una serata da non dimenticare, per il giovane apprendista.