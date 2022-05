Metallica, James Hetfield ha telefonato alla ragazza ch ha partorito durante il concerto in brasile. Guarda il video

Durante il concerto dei Metallica dello scorso 7 maggio allo stadio di Curitiba in Brasile, Joice M. Figueiró, tatuatrice brasiliana, ha dato alla luce il piccolo Luan. Il frontman della band di San Francisco James Hetfield ha inaspettatamente contattato la donna per farle le congratulazioni per la nascita del piccolo: "Ciao, sono James dei METALLICA. Congratulazioni, ragazzi!".

Nel video l'emozione della neomamma è visibile sul suo volto e nelle sue parole. "Oh mio Dio. Ciao. Mi viene da piangere!".

In un'intervista rilasciata al Washington Post, Joice ha raccontato l'esperienza del parto durante il concerto: "E' stato un mix di emozioni. Dal momento che non era stato pianificato, avevo paura che l'équipe medica non sarebbe stata pronta. Ma ho la sensazione di poter dire alla gente che è accaduto in quel momento perché i METALLICA sono una delle band che amiamo di più".

"Ho scherzato sul fatto che il suo nome sarebbe stato James Ulrich" ha continuato ironicamente la donna, "Ma dal momento che questa domanda sul nome ha suscitato un grande interesse e non l'abbiamo ancora registrato, stiamo pensando di aggiungere forse un secondo nome per omaggiare la band".

Lo scorso 7 maggio Joice si è presentata allo stadio per seguire il concerto dei Metallica nonostante fosse in dolce attesa alla 39esima settimana. La ragazza si trovava seduta in un settore riservato, ha assistito senza alcun problema alle esibizioni di Ego Kill Talent e Greta Van Fleet, ma appena i METALLICA sono saliti sul palco sono cominciate le contrazioni.

Joice ha rotto le acque durante il tragitto che separa la tribuna riservata dall'ambulatorio di primo soccorso dello stadio. Il piccolo Luan, questo il nome del bambino, è nato mentre la band dal palco suonava Enter Sandman, come raccontato dalla mamma su Instagram:

"Avreste mai immaginato di essere a un concerto dei Metallica alla 39esima settimana di gravidanza e questo piccolino decide di nascere proprio lì, a 3 canzoni dalla fine dello spettacolo, allo stadio Couto Pereira ascoltando Enter Sandman.

Quando vado ad un concerto succede sempre qualcosa, ma questa volta penso di essermi superata!"