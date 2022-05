Ucraina, gli U2 tengono un concerto a sorpresa nella metropolitana di Kiev: "Stand by Ukraine!". Guarda il video

Gli U2 si sono esibiti a sorpresa nella metropolitana di Kiev per manifestare la propria vicinanza alla popolazione ucraina duramente colpita dalla guerra. La band di Bono e The Edge, accogliendo l'invito del presedente ucraino Zelensky si è esibita nel tunnel della metro della capitale, nella stazione di Khreschatyk, assieme ad alcuni soldati e alla band ucraina Antytila, con cui hanno cantato "Stand by Me" trasformandola in Stand by Ukraine.

La band irlandese ha scelto di volare nel paese colpito dall'invasione russa per dire un deciso "no alla guerra" attraverso il linguaggio universale della musica. Il gruppo di Bono e The Edge ha eseguito una serie di classici dal loro repertorio tra cui "With Or Without You", "Angel Of Harlem" e "Sunday Bloody Sunday".

Guarda i video dell'esibizione a sorpresa degli U2 nella metropolitana di Kiev.