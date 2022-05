Led Zeppelin, in arrivo il libro fotografico dedicato ai leggendari concerti di Earls Court del 1975

La Rufus Publications ha annunciato la pubblicazione del libro "Led Zeppelin Five Glorious Nights" scritto da Dave Lewis.

Durante i cinque concerti andati in scena nel maggio 1975 a Earls Court, a Londra, i LED ZEPPELIN hanno suonato complessivamente davanti ad un pubblico di oltre 85.000 persone. Quei concerti sono tutt'ora considerati come l'apice live della band di Jimmy Page e Robert Plant, in grado di suonare per cinque sere di fila con un set di oltre tre ore e mezza di musica.

"Five Glorious Nights" racconta la magnificenza visiva della band attraverso le immagini fotografiche di alcuni dei migliori fotografi rock dell'epoca, in grado di catturare uno dei momenti più belli e importanti nella storia del rock.

Dave Lewis è stato presente a tutte e cinque le date dei Led Zeppelin a Earls Court nel maggio del 1975.

Il libro è ordinabile, in due differenti edizioni, al seguente link