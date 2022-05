Nirvana, un fotografo ricrea la quotidianità di Kurt Cobain nella sua casa abbandonata. Guarda le incredibili immagini

Il fotografo Steve Birnbaum ha realizzato un bellissimo progetto con protagonista il compianto frontman dei Nirvana Kurt Cobain e la sua casa abbandonata sulle colline di Los Angeles.

L'artista si è recato sui luoghi dove Cobain ha vissuto insieme a Courtney Love e alla figlia Frances Bean per ricostruire la quotidianità del frontman dei Nirvana, proprio all'interno di quelle stanze in cui Cobain ha scritto la maggior parte del materiale che sarebbe confluito all'interno dell'album In Utero del 1993.

“Questo progetto vuole mostrare il passare del tempo. Mostrare come un giorno possiamo esserci e il successivo non più. Vuole evocare i ricordi che queste immagini custodiscono e mostrare il potere che una frazione di secondo nel tempo può imprimerci" ha raccontato Steve Birnbaum riguardo alla sere di immagini che ha scattato e pubblicato sul suo account Instagram.

"Ci ho pensato un po' prima di pubblicare queste fotografie", ha dichiarato il fotografo, "Alcune delle immagini che pubblicherò nei prossimi giorni sono state scattate a cavallo tra i servizi fotografici e le foto personali del loro album di famiglia, forse non hanno ancora visto la luce. Sono immagini di qualcuno che non è più con noi. Immagini di qualcuno che sembrava davvero felice. Davvero lontano da ciò che sarebbe poi accaduto meno di due anni dopo”.

"Queste fotografie sono state scattate non molto tempo dopo la pubblicazione di un articolo molto critico apparso su Vanity Fair che metteva in dubbio il presunto uso di droghe della coppia e la loro capacità di crescere un bambino. Nonostante l'attenzione costante che avevano attorno possiamo vederli in un posto molto felice e amorevole".