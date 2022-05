I Nine Inch Nails reinterpretano due brani di David Bowie durante il tour. Guarda i video

I Nine Inch Nails sono tornati in tour. La band di Trent Reznor ha inaugurato il tour 2022 da Raleigh, nella Carolina del Nord, registrando il sold out. La band si esibirà durante la serie di date anche al posto dei Foo Fighters, che hanno recentemente annullato il loro tour a causa dell'improvvisa scomparsa del batterista Taylor Hawkins, ai festival Boston Calling e Welcome to Rockville.

Il set dei Nine Inch Nails, composto da 21 brani, a sorpresa contiene anche due brani di David Bowie. Trent Reznor e soci hanno portato sul palco, insieme ai loro brani, anche Fashion e I'm Afraid of Americans del grande Duca Bianco. Lo scorso anni Trent Reznor e Atticus Ross hanno eseguito Fashion durante il concerto tributo in streaming dedicato a David Bowie.

Guarda i video: