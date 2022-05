Johnny Depp, Winona Ryder lo difende nel processo contro Amber Heard: "lo conosco ed è un uomo amorevole"

La vicenda giudiziaria tra Johnny Depp e la ex moglie Amber Heard è il processo mediatico dell’anno, uno dei momenti in cui il sistema di Hollywood, la fama e i suoi lati oscuri vengono mostrati nel modo più spettacolare, esagerato e in fondo possibile: in pubblico.

Johnny Depp e Amber Heard si scambiano accuse sotto i riflettori, raccontano i dettagli della loro relazione e la loro stessa esistenza e scandiscono le tappe di un processo da 50 milioni di dollari che diventa sempre più simile ad una serie televisiva, in un drammatico scambio tra realtà e finzione.

“Sono in questo mondo dal 1984, inevitabilmente la mia reputazione ha dei risvolti negativi” ha detto Johnny Depp durante il processo, “Ma l’unica persona a cui ho fatto del male con il mio comportamento sono io stesso”. Amber Heard risponde licenziando il suo team di pubbliche relazioni ogni volta che sui giornali scandalistici escono dei titoli negativi nei suoi confronti, i fan lanciano petizioni agli studios per eliminare la sua parte in Aquaman 2, Johnny Depp si lamenta di non aver potuto “Salutare in modo degno” il suo personaggio più famoso, il pirata rock’n’roll Jack Sparrow della saga Pirati dei Caraibi e racconta alla corte e alle telecamere la sua infanzia difficile, la sua vita ribelle e la sua carriera da rockstar del cinema (“Non posso dire di essere imbarazzato perché so che sto facendo la cosa giusta”), e nessuno sa come andrà a finire. Una delle ultime testimonianze di questo processo che sembra sempre più una confessione e un’analisi spietata dei comportamenti trasgressivi di uno degli attori più famosi di Hollywood arriva dall’attrice che ha formato con lui una delle coppie più iconiche degli anni 90, Winona Ryder.

Johnny Depp e Winona Ryder si incontrano per la prima volta alla prima del biopic su Jerry Lee Lewis Great Balls of Fire nel giugno 1989, lui ha 25 anni e lei solo 17, sono bellissimi e magnetici, incantano il mondo nel 1990 con la straordinaria interpretazione in Edward Mani di Forbice di Tim Burton, stanno insieme quattro anni e poi restano sempre molto legati. “Winona Forever” come si legge in un tatuaggio sul braccio di Johnny Depp diventato famosissimo (poi cambiato in Wino Forever) e nominato più volte durante il processo. Winona Ryder è intervenuta difendendo Johnny Depp dalle accuse di essere un uomo instabile e dal comportamento violento, senza mai nominare Amber Heard, e ha voluto ricordare quanto lui sia stato premuroso e protettivo nei suoi confronti quando insieme stavano entrando nel mondo di Hollywood e si preparavano a diventare star. ”Non voglio accusare nessuno di dire bugie, ma io conosco Johnny come un uomo amorevole, non è mai stato violento o offensivo con me e non l’ho mai visto esserlo con nessun altro.”