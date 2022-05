Ozzy Osbourne ha videochiamato il suo cane. Guarda il video pubblicato dal figlio Jack

Ozzy Osbourne sta meglio. Il Principe delle Tenebre in questi giorni sta combattendo l'infezione da Covid-19 e sembra che il momento più preoccupante sia alle spalle.

Per tranquillizzare i fan il figlio Jack Osbourne ha pubblicato sui suoi account social un divertentissimo video in cui Ozzy, in videochiamata con la moglie Sharon, chiede espressamente di poter "parlare" con il suo amato cagnolino Rocky.

Nel video il figlio del leggendario rocker descrive quanto, durante la chiamata alla madre Sharon, l'unica preoccupazione di suo papà sia poter "parlare" col cane:

"C'è Rocky? Non riesco a vederlo, cazzo, non hai la telecamera su di lui. Eccolo il mio piccolino - è il mio cagnolino".

Dad is on the mend and back to FaceTiming the dogs Thank you for all the love & support! pic.twitter.com/SssJ1naNzO — Jack Osbourne (@JackOsbourne) May 1, 2022

Il videoclip è stato sicuramente pubblicato con tanta ironia per sdrammatizzare una situazione familiare che per alcuni giorni ha tenuto il mondo del rock in grande preoccupazione per uno dei più grandi protagonisti di sempre. Nella didascalia del video Jack Osbourne descrive così il padre:

"Papà è in via di guarigione ed è tornato a fare FaceTime con i cani. Grazie per tutto l'amore e il supporto!"

Ozzy Osbourne è risultato positivo al Covid-19 alla fine della scorsa settimana e a rivelarlo è stata la moglie Sharon al programma televisivo The Talk annunciando il ritorno immediato a Los Angeles per stargli accanto. Si apprende in queste ore che anche lei è risultata positiva all'infezione dopo essere entrata in contatto con il marito:

"Ozzy sta meglio, la febbre è scesa, non ha più la tosse. Ora l'ho preso io, l'ha preso Kelly, tutta la casa ha il covid"