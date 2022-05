Il giorno in cui Eric Clapton scrisse Wonderful Tonight: storia di una delle più belle canzoni d'amore di tutti i tempi

"È sera tardi. Lei si chiede che vestiti indossare", canta Eric Clapton in Wonderful Tonight del 1977, "Si trucca e si spazzola i lunghi capelli biondi. E poi mi chiede: 'Sto bene?' E io le dico: 'Sì, sei meravigliosa stasera'".

La storia di Wonderful Tonight rappresenta forse la genesi di una delle più toccanti e belle lettere d'amore mai realizzate nella storia del rock. Il testo venne scritto dal grande Slowhand una sera mentre aspettava che la sua amata Pattie Boyd, che sposerà nel 1979, si preparasse per uscire.

"Una notte, stranamente, Eric ed io decidemmo di uscire insieme, ma non riuscivo a scegliere che vestiti indossare", ha raccontato Pattie Boyd nella sua autobiografia del 2007, intitolata appunto Wonderful Tonight: "Mi stavo prendendo del tempo per truccarmi, sistemarmi i capelli e per provare un vestito, poi un altro e un altro, gettandoli tutti l'uno sopra l'altro sul pavimento. Il povero Eric era pronto da ore e mi aspettava con molta pazienza".

"All'epoca Clapton era un grande fan del cantante country Don Williams" ha continuato Pattie, "In quel momento parlavamo di quanto fossero meravigliosamente semplici i suoi testi, ogni canzone raccontava una storia riguardante la quotidianità. Eric voleva di scrivere qualcosa di simile e aveva già lavorato alla musica. All'improvviso, mentre mettevo e toglievo i vari vestiti arrivò l'ispirazione. Quando finalmente scesi di sotto chiesi ad Eric: 'Sto bene ?,' e lui mi suonò ciò che aveva scritto in quei minuti".

Wonderful Tonight venne scritta il 7 settembre 1976 e registrata il 2 maggio del 1977. È considerata tra le più dolci canzoni d'amore mai scritte dal grande Slowhand durante la sua incredibile carriera.