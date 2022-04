David Bowie, annunciata la ristampa per il 50° di "The Rise And Fall Of Ziggy Stardust...". Tutti i dettagli

Il giorno del 50° anniversario dalla pubblicazione di STARMAN di David Bowie, il primo singolo tratto da THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS, la Parlophone Records ha annunciato che, in occasione dei primi cinquant'anni dalla pubblicazione del leggendario album usciranno due edizioni speciali.

Il prossimo 17 giugno 2022, 50 anni e un giorno dopo la data di pubblicazione originale, THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS sarà stampata come edizione limitata per il 50esimo anniversario e incisa a velocità dimezzata su LP e in picture disc, con lo stesso master e una replica del poster promozionale dell’album.

La nuova stampa di THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS è stata incisa con un personalizzato torchio Neumann VMS80 dai master restaurati in 192kHz dai nastri originali di Trident Studios, con nessun addizionale processo nel trasferimento. La velocità dimezzata è opera di John Webber agli AIR Studios.

THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS è l’album di successo che ha catapultato David Bowie sotto i riflettori internazionali. Durante gli scorsi 50 anni è rimasto un album pietra miliare, ingrandendo la sua statura anno dopo anno. È ora radicato nella cultura popolare, la sua influenza innegabile ha influenzato dagli Arcade Fire a Lady Gaga, al modo androgino di vestire di Harry Styles alle magliette di Noel Fielding in The Great British Bake-Off alle sfide di make-up su Tik Tok.

David Bowie mise a riposo Ziggy Stardust nel luglio 1973 durante il suo famoso ultimo show con gli Spiders From Mars al Hammersmith Odeon di Londra, ma l’impatto di Ziggy riverbera fino ad oggi.

DAVID BOWIE - THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS TRACKLISTING



SIDE ONE

Five Years – 4:42

Soul Love – 3:34

Moonage Daydream – 4:40

Starman – 4:10

It Ain’t Easy – 2:58



SIDE TWO

Lady Stardust – 3:22

Star – 2:47

Hang On To Yourself – 2:40

Ziggy Stardust – 3:13

Suffragette City – 3:25

Rock ’n’ Roll Suicide - 2.58