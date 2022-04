Alter Bridge, ufficiale in concerto in Italia con Halestorm e Mammoth WVH. Tutti i dettagli

Gli ALTER BRIDGE hanno annunciato il loro ritorno live in Italia per l’unica data del loro PAWNS & KINGS TOUR il prossimo 25 novembre 2022. Il concerto si terrà al Mediolanum Forum di Milano e sarà l’occasione per la band di Myles Kennedy e Mark Tremonti di riabbracciare i fan italiani.



Ad aprire il concerto della band americana ci saranno HALESTORM e MAMMOTH WVH. I primi, guidati dalla straordinaria Lzzy Hale, torneranno nel nostro Paese a distanza di tre anni dall’ultimo show. I secondi sono il gruppo di Wolfgang Van Halen, figlio del leggendario Eddie e rivelazione dell’hard rock statunitense.

I biglietti saranno disponibili secondo queste modalità:

28 aprile ore 11: tramite Ticketone.it per gli iscritti al ticket alert (per iscriversi à https://www.ticketone.it/artist/alterbridge/)

29 aprile ore 11: vendita generale su Ticketone

VIP Package disponibili su www.alterbridge.com



Virgin Radio è la radio ufficiale del concerto