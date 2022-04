Queen, fan realizza il suo sogno e dedica una statua a Freddie Mercury in Corea del Sud. Guarda il video

Un'incredibile storia di amore e dedizione per il proprio idolo musicale arriva direttamente dall'isola di Jeju, in Corea Del Sud.

Baek Soon-yeob, uomo d'affari sudcoreano e superfan dei Queen, è riuscito a realizzare il suo sogno facendo costruire e installare sull'isola una statua a grandezza naturale di Freddie Mercury.

La statua, totalmente in bronzo, è alta 1 metro e 77 centimetri ed è costata all'uomo circa 50 milioni di won (37.000 euro).

Tutto iniziò nel 2014 quando Baek Soon-yeob inviò un'e-mail alla band chiedendo i diritti per costruire la statua. L'installazione rappresenta la seconda statua interamente in bronzo costruita in memoria del leggendario frontman dei Queen: l'altra si trova a Montreux, in Svizzera, dove il cantante ha vissuto e registrato i suoi album.

Baek Soon-yeob ha raccontato di essere un grande fan della band fin dagli anni '70, quando ascoltava cassette pirata importate illegalmente nel paese: all'epoca la Corea del Sud era governata da regime dittatoriale di Park Chung-hee che impediva al popolo di ascoltare musica straniera e vietava agli uomini di farsi crescere i capelli.

