Stand Up For Ukraine: raccolti quasi 9 miliardi di euro per i rifugiati ucraini. Guarda i video

Global Citizen, l'organizzazione internazionale che si pone come obiettivo la fine della povertà estrema, ha annunciato di aver raccolto 9.1 miliardi di euro, “per aiutare i rifugiati e gli sfollati in Ucraina e nel mondo”.

La cifra record è stata raggiunta anche grazie alla maratona social #StandUpForUkraine, svoltasi lo scorso 8 aprile, che ha visto protagoniste centinaia di migliaia di persone da ogni parte del globo, inclusi artisti, atleti, attori e musicisti - tra cui gli U2- che hanno utilizzato le loro piattaforme per invitare i leader mondiali a garantire il loro sostegno. Inoltre, il giorno seguente a Varsavia, in Polonia, ha avuto luogo un evento per raccogliere ulteriori finanziamenti, il tutto ospitato da Global Citizen in collaborazione con il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro canadese Justin Trudeau.

Sul sito di Global Citizen si legge: “4,6 miliardi di dollari in sovvenzioni e 5,5 miliardi di dollari in prestiti sosterranno gli sforzi dei rifugiati in Ucraina, aiutando a fornire alloggi e sicurezza economica, sosterranno inoltre le organizzazioni di base e le agenzie delle Nazioni Unite che lavorano con i rifugiati e gli sfollati”.

Gli U2, per partecipare attraverso la loro musica alla campagna, hanno diffuso un video nel quale Bono e The Edge eseguono una versione acustica di Walk On, il brano incluso nel loro album All That You Can't Leave Behind del 2000.

“Il coraggioso popolo ucraino sta combattendo per la propria libertà - e per la nostra - di fronte a violenze indicibili e ad un'invasione ingiusta – ha scritto la band irlandese in una dichiarazione di accompagnamento al brano, sui propri social media – più di quattro milioni di persone, per lo più donne e bambini, sono dovuti fuggire per salvarsi la vita. I leader mondiali devono sostenere gli ucraini ora... coloro che stanno combattendo e coloro che sono fuggiti ... e devono schierarsi con i rifugiati che sono stati costretti a lasciare le loro case e le loro terre. #StandUpForUkraine”.

All'iniziativa hanno partecipato anche le più grandi rockstar mondiali tra cui Bruce Springsteen, Eddie Vedde, Jon Bon Jovi e Ozzy Osbourne: