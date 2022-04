Taylor Hawkins, il bellissimo murale realizzato a Città del Messico. Guarda le foto

È stata pubblicata in rete da poche ore una fotografia che mostra il bellissimo murale comparso a Città del Messico e dedicato al compianto batterista dei Foo Fighters Taylor Hawkins.

L'opera, come riportato dal blog specializzato The Urban Canvas, è stato realizzato dall'artista noble_532 (il suo canale risponde al nome di noble_kfc) che già in passato aveva realizzato opere raffiguranti grandi icone del rock come Kurt Cobain e David Bowie, oltre ad aver incentrato le sue realizzazioni immortalando icone e personaggi pop del cinema e della cultura.

Il murale non è il primo tributo realizzato per ricordare il compianto batterista dei Foo Fighters. Nelle scorse settimane un gruppo di fan, amici e residenti di Laguna Beach aveva organizzato una veglia con falò, e circle drum, in suo ricordo.

La veglia è stata organizzata sulla spiaggia di Alisio dall'emittente radio locale KX FM. I residenti hanno così deciso di riunirsi attorno al fuoco per ricordare il loro concittadino e amico scomparso suonando musica, battendo ritmi in suo onore e scrivendo messaggi per il membro scomparso dei Foo Fighters.

"Era semplicemente la persona più genuina, positiva e rispettosa che si potesse immaginare", ha dichiarato in quell'ocasione al Orange Contry Registrer uno dei compagni di classe di Hawkins che ha frequentato con lui la Laguna Beach High School, James Pribram. Pribram ha ricordato di aver riallacciato i legami con il batterista dopo aver acquistato una casa nelle vicinanze e che nella sua vita non si è mai comportato come se fosse una grande rock star: "Ecco perché era così amato da molti, era in sintonia con tutti".