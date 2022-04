I Journey protagonisti nel trailer ufficiale della nuova stagione di Stranger Things. Guarda il video

È stato pubblicato da poche ore il trailer ufficiale della quarta stagione di Stranger Things, la fortunata serie TV Sci-Fi di Netflix giunta alla sua conclusione.

Come da tradizione anche la colonna sonora scelta per questa ultima fase della storia (divisa in due parti) sembra non deludere le aspettative proponendo da subito fin dal trailer un grande brano rock, addirittura parzialmente interpretato in una scena. La canzone scelta dai Duffer Brothers, i creatori della serie, è Separate Ways (Worlds Apart) dei Journey, pubblicata originariamente nel 1983 all'interno dell'album Frontiers.

Nella passate stagioni per la colonna sonora erano stati scelti grandi brani rock come HOME SWEET HOME dei MÖTLEY CRÜE, BABA O'RILEY degli WHO, ROCK THIS TOWN degli STRAY CATS, ROCK IN THE U.S.A. di JOHN MELLENCAMP, HEROES nella versione di PETER GABRIEL, ROCK YOU LIKE A HURRICANE degli SCORPIONS, SHOULD I STAY OR SHOULD I GO dei CLASH e HAMMER TO FALL dei QUEEN.

Guarda il trailer ufficiale della quarta stagione di Stranger Things: