R.E.M, Radio Free Europe: la storia del primo grande singolo della band di Michael Stipe

Il 12 aprile 1983 gli R.E.M. pubblicavano Murmur, il primo album della loro incredibile carriera. All'interno di quel disco vedeva la luce anche un brano destinato a fare la storia della band di Athens, Radio Free Europe.

Il singolo di debutto della formazione di Michel Stipe venne pubblicato in pochissime copie già nel 1981 in quella che dai fan viene definita come la Hib-Tone version, dal nome della label che lo stampò. Il brano fu poi registrato nuovamente dalla band, per essere inserito nell’album Murmur.

In occasione dell'uscita dell'album Murmur Michael Stipe rilasciò un'intervista al magazine Alternative America raccontando così degli esordi della band: “Immagina quattro persone che non erano mai state in una band, messe insieme. Eravamo tutti così spaventati da quello che avrebbe detto l'altro, che tutti facevamo sì con la testa a tutto ciò che veniva proposto. Le prime canzoni erano incredibilmente fondamentali, molto semplici, canzoni che potevi scrivere in cinque minuti. La maggior parte di loro non aveva parole”.

Il batterista Bill Berry, qualche anno dopo, marcò definitivamente l’importanza di Radio Free Europe per il percorso del gruppo: “Quel brano fu essenziale nella continuazione della nostra carriera. La maggior parte dei fan potrebbe non rendersi conto che per due anni, prima che Murmur fosse pubblicato, riuscivamo a malapena a far quadrare i conti, suonando in piccoli club. […] La radio del college e i club delle grandi città hanno abbracciato questa canzone e ampliato il nostro pubblico, così siamo passati da piccoli club a locali di medie dimensioni e le entrate aggiuntive ci hanno permesso di continuare questo selvaggio sforzo musicale! Non oso pensare a quale sarebbe stato il nostro destino, se questa canzone non fosse apparsa, quando è apparsa”.

La tracklist di Murmur:

Radio Free Europe – 4:05

Pilgrimage – 4:30

Laughing – 3:57

Talk About the Passion – 3:23

Moral Kiosk – 3:31

Perfect Circle – 3:30

Catapult – 3:55

Sitting Still – 3:16

9-9 – 3:02

Shaking Through – 4:29

We Walk – 3:01

West of the Fields – 3:17