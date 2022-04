Ascoltare gli AC/DC in sala operatoria rende i chirurghi più veloci e più precisi. Uno studio spiega il perché

I benefici della musica rock e hard rock nei luoghi di lavoro legati alle professioni mediche erano già stati ampiamente evidenziati da studi e ricerche effettuate negli scorsi anni. Come evidenziato dalle statistiche commissionate da Spotify e da Figure 1 il genere più adatto secondo i chirurghi è il rock in tutte le sue forme (49%), poi il pop (48%), apprezzati dal 43% i brani di musica classica, più indietro il jazz, che è adatto solo per il 24% dei medici, e l’r&b (21%).

Un nuova ricerca ha evidenziato come la musica degli AC/DC provochi un beneficio non solo nell'umore dei medici ma anche nelle loro performance lavorative, cove evidenziato dalla ricerca del professor Cui Yang della Heidelberg University in Germania. Nelle prove effettuate all'interno della ricerca chi ascolta Highway To Hell e T.N.T. ha ridotto il tempo necessario per effettuare un taglio con il bisturi da 236 secondi a 139.

Lo studio ha messo in luce anche l'aumento della precisione, soprattutto se i brani sono riprodotti ad alto volume. Un esperimento analogo è stato effettuato con le canzoni dei Beatles, riproducendo in sottofondo Hey Jude e Let It Be e notando un aumento della velocità di circa il 50% nelle operazioni.

Secondo gli esperti i brani rock migliorano le prestazioni alleviando lo stress, rilassando i muscoli, combattendo l'ansia e abbassando persino la pressione sanguigna.

La dichiarazione del professor Cui Yang della Heidelberg University: "I nostri risultati mostrano che sia il soft rock che l'hard rock possono migliorare le prestazioni dei chirurghi. Per la musica hard rock l'effetto benefico è stato particolarmente evidente quando la musica è stata riprodotta ad alto volume. È possibile che la musica con un'elevata ritmicità possa fornire un tempo ideale per mantenere la velocità dell'esecuzione e quindi migliorare le prestazioni del compito".