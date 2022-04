I Fontaines D.C. hanno creato una borsa di studio per gli studenti della scuola in cui si sono diplomati

La storia di molti grandi gruppi rock è iniziata nelle aule di una scuola, soprattutto in una città che vive di musica come Dublino, in Irlanda.

Gli U2 si sono formati alla Mount Temple Comprehensive High School (l’unica scuola non confessionale della città) nel 1976 quando il quattordicenne Larry Mullen Jr ha appeso nella bacheca delle comunicazioni tra studenti un annuncio per formare una band e suonare nella cucina di casa sua, al quale il 25 settembre si presentano David Evans, suo fratello Dik, Adam Clayton e un ragazzo di nome Paul Hewson che si fa chiamare Bono («è stata la Larry Mullen Band per circa dieci minuti» ha ricordato il batterista, «Fino a quando non è arrivato Bono a spazzare via tutte le mie chance di essere il leader»).

Diversi anni dopo, nel 2017 una cosa simile è successa al British Irish Modern Music Institute di Dublino, quando cinque ragazzi appassionati di letteratura e post punk si sono incontrati e hanno formato i Fontaines D.C. la band guidata dal cantante/poeta Grian Chatten che i media britannici hanno già consacrato come «La salvezza del rock’n’roll» dopo il successo degli album Dogrel del 2019 e e A Hero’s Mind del 2020.

Mentre sta per uscire il terzo attesissimo album Skinty Fia, anticipato dal singolo Jackie Down the Line, i Fontaines D.C. (oltre a Grian Chatten nella band ci sono Tom Coll alla batteria, Conor Deegan III al basso, Carlos O’Connell e Conor Curley alla chitarra) hanno voluto celebrare i primi dieci anni del BIMM di Dublino, fondato nel 2013, creando una borsa di studio di quattro anni per gli studenti del corso in Commercial Modern Music che unisce allo studio della tecnica musicale e della scrittura di canzoni, anche quello dei meccanismi dell’industria musicale.

Il circuito di college BIMM è stato fondato da Damien Keyes e una rete di finanziatori di cui fa parte anche Bruce Dickinson degli Iron Maiden a Brighton nel 2001, nel 2008 ha aperto a Bristol e poi si è espanso a Manchester, Birmingham, Londra, Dublino, Amburgo e Berlino.

Negli anni, dal BIMM sono usciti musicisti come George Ezra, James Bay e Marina Diamandis dei Marina & the Diamonds e tante band come Two Door Cinema Club, The Kooks e Black Honey che hanno appreso come unire lo spirito artistico indipendente alle competenze necessarie per costruire una carriera nel music business.

I Fontaines D.C. si sono diplomati nel 2017, e due anni dopo avevano già vinto un Mercury Music Prize con Dogrel, un disco punk minimale registrato tutto dal vivo in studio e ispirato alla poesia delle classi popolari irlandesi del 1600, con cui sono andati al numero 9 in classifica inglese e al n.4 in quella irlandese. «Siamo fieri di aver dato il nostro nome ad una borsa di studio del BIMM» ha detto il bassista Conor Deegan, «Il periodo che abbiamo passato al BIMM ci ha dato il tempo necessario per capire che tipo di band volevamo essere. Ci hanno guidati a raggiungere i nostri sogni, speriamo di poter aiutare altri giovani musicisti a fare lo stesso».