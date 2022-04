Jack White si è sposato con Olivia Jean durante un concerto a Detroit (pochi muniti dopo la proposta). Guarda il video

Dopo aver suonato nel pomeriggio di domenica 10 aprile l'inno nazionale durante partita dei Detroit Tigers contro i Chicago White Sox Jack White ha concluso la sua incredibile giornata con la proposta e il matrimonio a sorpresa con Olivia Jean, durante un concerto sul palco del Masonic Temple di Detroit. Olivia è la chitarrista e cantate della band "garage goth" Black Belles che pochi minuti prima dell'inaspettata cerimonia aveva aperto il concerto del rocker di Detroit.

Nonostante ai concerti di Jack White non siano ammessi telefonini e fotocamere, sono ugualmente spuntati in rete dei video che immortalano ogni istante dell'emozionante serata, dalla proposta al matrimonio. A officiare la cerimonia, alla presenza del papà di Olivia e alla mamma di Jack, è stato il co-fondatore della Third Man Record, Ben Swank.

Nei minuti seguenti alla cerimonia il neo-sposo è uscito dal palco con la sua Olivia per poi tornare in scena e concludere il concerto con Seven Nation Army. Questo è il terzo matrimonio per il rocker di Detroit dopo essere stato sposato in precedenza con la modella e cantante Karen Elson (2005–2013) e Meg White (1996–2000).

Guarda i video: