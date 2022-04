I Metallica hanno donato 500.000 dollari per fornire cibo e aiuto ai rifugiati ucraini

I Metallica, attraverso la fondazione All Within My Hands, hanno donato 500.000 dollari per aiutare a fornire cibo e pasti ai rifugiati ucraini scappati dalla guerra. Le donazioni andranno alla World Central Kitchen che fin dall'inizio delle guerra in Ucraina fornisce pasti caldi a milioni di persone fuggite dal paese attaccato dalle forze russe.

La World Central Kitchen è stata fondata dallo chef José Andrés per fornire "pasti in risposta alle crisi umanitarie, climatiche e comunitarie".

Il batterista dei Metallica Lars Ulrich ha dichiarato: “Il lavoro che lo chef José Andrés e i cuochi della World Central Kitchen svolgono in prima linea per fronteggiare questa crisi umanitaria è a dir poco incredibile. Siamo orgogliosi di poter supportare le loro squadre distribuite attualmente in sei paesi europei al servizio dei milioni di ucraini che sono stati costretti a lasciare le loro case”.

Sebbene le donazioni dei Metallica attraverso la loro fondazione siano davvero cospicue, la band di San Francisco si è posta un obiettivo ben preciso: raccogliere un milione di dollari.

Per raggiungere questa grande cifra Andrew Cremeans, artista che da anni collabora con il gruppo, ha creato una speciale t-shirt che è attualmente disponibile tramite lo store online ufficiale dei Metallica. Tutti i proventi della vendita delle magliette andranno alla campagna #ChefsForUkraine della World Central Kitchen.