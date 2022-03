MUSE, tutti i dettagli sul nuovo album. Matt Bellamy: "spazierà dal metal al pop"

Il nuovo album dei Muse, in uscita il 26 agosto, si intitolerà Will of the People e secondo quanto ha raccontato Matt Bellamy: “È un disco che copre diversi generei: va dal metal al pop, fino alla nostra versione di un pezzo in stile Adele.” Dopo aver ascoltato il primo singolo Won’t Stand Down i fan si aspettavano un album metal, ma il pop elettronico del secondo singolo Compliance ha dimostrato ancora come la band di Matt Bellamy non abbia più un genere definito.

“Abbiamo sempre provato a pensare fuori dagli schemi” ha detto il cantante in un’intervista con Apple Music 1, “Non ci piace l’idea di chiuderci in un solo genere musicale. Nel nuovo album c’è il metal, c’è il pop e c’è tanta elettronica. Lo abbiamo prodotto da soli, analizzando tutto quello che abbiamo fatto nella nostra carriera fino ad oggi. L’ultima canzone si intitola We Are Fucking Fucked e ne vado molto fiero. Credo davvero che sia il nostro album migliore”.

Matt Bellamy ha parlato anche del contributo del batterista Dominic Howard durante le session di registrazione: “Gli ho chiesto di guidare la band per un po’ dal punto di vista creativo. Ha scelto lui cosa andava bene e cosa no. Ecco perché ci sono voluti due anni per registrarlo. Io di solito faccio tutto in fretta. Per ogni decisione, Dominic invece ha sempre bisogno del suo tempo, ci vogliono un paio di settimane per avere una risposta.” Come hanno fatto spesso nel corso della loro carriera, i Muse hanno trasferito nell’album Will of the People le loro riflessioni sulla società contemporanea e i fatti del mondo, interpretandoli e analizzandoli secondo la loro visione spesso distopica: “E’ un’epoca difficile e spaventosa per l’impero Occidentale: la pandemia, una nuova guerra in Europa, proteste e insurrezioni, un tentativo di insurrezione, l'autoritarismo, la crisi della democrazia e i disastri ambientali. La natura che ci ha sempre accudito è in pericolo. Questo album è il nostro modo di attraversare tutte queste paure e prepararci a quello che arriverà dopo”