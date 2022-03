I Pearl Jam hanno ufficialmente iniziato le sessioni per il nuovo album: "Abbiamo già registrato alcuni brani"

I Pearl Jam stanno per tornare con un nuovo album a solo un anno di distanza da Gigaton, il loro undicesimo disco uscito a marzo 2020.

Lo ha confermato Stone Gossard, chitarrista della band, in un’intervista: «Ci siamo, stiamo facendo musica insieme. Abbiamo registrato alcuni brani».

È un periodo di grande creatività per Eddie Vedder, il frontman della band di Seattle che chiude un cerchio iniziato proprio dopo l’uscita di Gigaton ritrovando la sua band dopo una serie di progetti solisti: la colonna sonora del nuovo film di Sean Penn, Flag Day (in cui ha collaborato anche con Cat Power e sua figlia Olivia Vedder), un pezzo E-Ticket registrato con Elton John per il suo album The Lockdown Sessions e poi l’album realizzato con la sua band solista Earhthlings (di cui fanno parte Glen Hansard, Josh Klinghoffer e il batterista dei Red Hot Chili Peppers Chad Smith) con cui è in tour negli Stati Uniti.

Proprio il produttore di Earthling, Andrew Watt è stato scelto dai Pearl Jam per collaborare al nuovo album: «È un personaggio» ha detto di lui Stone Gossard, «Ci siamo trovati nello studio che si è costruito in casa a Beverly Hills e abbiamo iniziato a scrivere velocemente: fai un riff, trova un ritmo di batteria, chiudi un pezzo. Matt Cameron suona la batteria con tutto sé stesso. Non abbiamo rallentato né scalato di una marcia, finora sta andando tutto bene». Andrew Watt ha solo 31 anni ma ha già un’esperienza incredibile nel mondo della musica e come molti della sua generazione riesce a spaziare da un genere all’altro: ha esordito suonando la chitarra in tour con Justin Bieber ma ha anche fondato una band chiamata California Breed con una leggenda del rock come Glenn Hughes dei Deep Purple (e Jason Bonham alla batteria), ha suonato con Robby Krieger dei Doors nel concerto in omaggio a Ray Manzarek e prodotto dischi di rap e trap Cardi B, Future e Post Malone ma anche l’album Ordinary Man di Ozzy Osbourne prima di entrare in studio con Eddie Vedder per il suo album solista.

«Abbiamo parlato spesso di provare nuove strade per generare idee per le canzoni ed essere più veloci a generare sensazioni e sorprendere il pubblico» ha spiegato Eddie Vedder a proposito del nuovo processo creativo con Andrew Watt, «Ci chiediamo costantemente: quale sarà il nostro prossimo passo? Come possiamo fare qualcosa di nuovo?».

In attesa del nuovo album, i Pearl Jam si preparano a riprendere il tour di Gigaton interrotto dalla pandemia: il 3 maggio iniziano da San Diego, il 18 giugno arrivano in Europa e il 25 giugno saranno in Italia per una data che i fan aspettano da due anni all’Autodromo di Imola.