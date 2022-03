U2, in lavorazione la serie TV biopic dedicata alla band di Bono e The Edge. Sarà diretta da J.J. Abrams

Secondo quanto riportato dal The Hollywood Reporter sarebbe in lavorazione la Serie TV biopic dedicata agli U2.

La band di Bono e The Edge sarà protagonista di un nuovo prodotto Netflix diretto dal regista di Star Wars J.J. Abrams e sarà scritta dallo sceneggiatore del film biografico dedicato ai Queen e Freddie Mercury Bohemian Rhapsody Anthony McCarten.

Il magazine ha riferito che la band irlandese sarà direttamente coinvolta nel progetto e che si occuperà di supervisionare e approvare le scelte degli sceneggiatori. Non sono ancora stati resi noti gli attori che interpreteranno sul piccolo schermo il gruppo di Dublino.

Gli U2 sono solo gli ultimi grandi del rock e del pop, in ordine cronologico, a diventare protagonisti sul grande e piccolo schermo dopo gli strepitosi successi di pubblico, riconoscimenti e incassi di illustri precedenti come il già citato Bohemian Rhapsody e Rocketman, il film-musical sulla storia di Elton John. Netflix non è nuova nel campo dei biopic dopo aver realizzato il riuscitissimo film The Dirt dedicato alla storia dei Motiley Crue.