Muse: il nuovo album si intitola Will Of The People e uscirà il 26 agosto! Tutte le info

I Muse hanno annunciano l’uscita del nono album in studio dal titolo Will Of The People prevista per il 26 agosto 2022.

Matt Bellamy a proposito dell’album ha dichiarato:“Will Of The People è nato tra Los Angeles e Londra ed è influenzato dalla crescente incertezza e instabilità nel mondo. La pandemia, nuove guerre in Europa, massicce proteste e rivolte, un tentativo di insurrezione, destabilizzazione della democrazia occidentale, crescente autoritarismo, incendi e disastri naturali e la destabilizzazione dell'ordine globale hanno influenzato Will Of The People. È stato un periodo di preoccupazione e spaventoso per tutti noi poiché l'impero occidentale e il mondo naturale, che ci hanno cullato per così tanto tempo, sono veramente minacciati. Questo album è un viaggio personale attraverso quelle paure e la preparazione per ciò che verrà dopo".

La titletrack dell’album Will Of The People porta una provocazione giocosa ad un glam-rock distopico mentre c'è un'innocenza e una purezza nelle trame elettroniche nostalgiche di Verona. Dall’emozione viscerale di Won’t Stand Down ai riff pesanti a tinte industriali di Kill Or Be Killed, o la velocità di Euphoria, l’album si conclude con il frenetico finale del brano, brutalmente onesto, We are Fucking Fucked.

Sul nuovo singolo della band Compliance, Bellamy ha dichiarato “Compliance è sulla sottomissione a regole autoritarie e a rassicuranti falsità per essere accettati in un gruppo. Le gang, i governi, i demagoghi, gli algoritmi dei social media e le religioni ci seducono nei momenti di vulnerabilità, creando regole arbitrarie e idee distorte a cui conformarci. Ci vendono miti confortanti, dicendoci che solo loro possono spiegare la realtà mentre simultaneamente diminuiscono la nostra libertà, autonomia e pensiero indipendente. Non siamo solo costretti, siamo ammassati, spaventati e incitati a produrre quotidianamente "2 minuti di odio" contro un gruppo di loro scelta e a chiudere un occhio sulla nostra voce interna di ragione e compassione. Hanno solo bisogno della nostra conformità”.

Compliance è subito coinvolgente, impreziosita da synth eleganti ed elementi di alt-pop eccentrico. Come canta Bellamy “Abbiamo solo bisogno della tua conformità / Non sentirai più dolore / Niente più sfida / Dacci solo la tua conformità" la batteria e il basso intermittente fanno sì che il brano aumenti di potenza. Il video del brano (diretto da Jeremi Durand e girato in Polonia) è stato ispirato dal film “Looper”, segue tre bambini che indossano maschere che distruggono i loro sé futuri per sfuggire a un mondo distopico e oppressivo.

I Muse saranno in Italia il 17 Giugno 2022 in concerto al Firenze Rocks.

La tracklist di Will Of The People:

Will Of The People

Compliance

Liberation

Won’t Stand Down

Ghosts (How Can I Move On)

You Make Me Feel Like It’s Halloween

Kill Or Be Killed

Verona

Euphoria

We Are Fucking Fucked