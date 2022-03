Machine Gun Kelly: scopri come partecipare all’evento online esclusivo del 30 marzo alle ore 19.00

Virgin Radio invita i fan di Machine Gun Kelly a partecipare all’esclusivo evento online previsto mercoledì 30 marzo alle 19 (italiane) presentato dal nostro Andrea Rock.

Sarà l’unica occasione per incontrare l’artista in vista dell’uscita del suo nuovo album, mainstream sellout, disponibile in tutto il mondo a partire da venerdì 25 marzo 2022.

Il 30 marzo, in diretta dallo studio di Radio Virgin, Andrea Rock si collegherà con Los Angeles e chiacchiererà con l’artista coinvolgendo i fan che avranno l’opportunità di intervenire in tempo reale per porre la propria domanda a Machine Gun Kelly.

L'incontro avverrà online su Zoom e vi potranno assistere tutti coloro che pre-acquisteranno una copia dell'album mainstream sellout (album + evento) solo su Mondadoristore.it.



Tutti i dettagli per partecipare sono qui:

www.mondadoristore.it/machine-gun-kelly-evento-online/





mainstream sellout - Tracklist

1. born with horns

2. god save me

3. maybe feat. Bring Me The Horizon

4. drug dealer feat. Lil Wayne

5. wall of fame (Interlude)

6. mainstream sellout

7. make up sex feat. blackbear

8. emo girl feat. WILLOW

9. 5150

10. paper cuts (album version)

11. WW4

12. ay! feat. Lil Wayne