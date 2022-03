I Fontaines D.C. trasmetteranno un concerto gratuito per festeggiare San Patrizio. Ecco come guardarlo

I Fontaines D.C. si esibiranno questa sera, con un concerto gratuito in streaming, in occasione della festa di San Patrizio.

La giovane band irlandese si esibirà al Complex di Dublino ed eseguirà anche le prime cinque tracce del nuovo attesissimo album "Skinty Fia" in uscita ad aprile. Il livestream conterrà anche un breve documentario che racconterà il legame della band con la città di Dublino, ripercorrendo i primi anni della band.

Il concerto sarà trasmesso dalle 21:00 di questa sera. Clicca sul link per seguire il livestream:

This St. Patricks Day, we'll be doing a live stream with @jamesonwhiskey from Dublin, to you, wherever you are. Register now for a free ticket. https://t.co/IWrkqmZOBD pic.twitter.com/qFr9kepHsT