Def Leppard, il titolo del nuovo album è Diamond Star Halos. Un countdown anticipa l'arrivo del primo singolo

I Def Leppard sono pronti a sorprendere i loro fan con nuova musica inedita. La leggendaria band di Joe Elliott, secondo quanto riportato da un tweet, pubblicherà il nuovo attesissimo singolo in anteprima all'interno delle trasmissione "Zoe Ball Breakfast Show" su BBC Radio 2. Il brano sarà contenuto all'interno del nuovo album di inediti del gruppo inglese che si chiamerà Diamond Star Halos.

The exclusive playback of the NEW DEF LEPPARD S SINGLE is coming on BBC Radio 2 this Thursday (17th) The Zoe Ball Breakfast Show, starting at 6.30 a.m. The new album is allegedly called ‘Diamond Star Halo’ according to a US DJ. Exciting times! @DefLepPod @RockTheseTweets pic.twitter.com/TUGb1TEGDW