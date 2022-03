Johnny Depp: attore per 'colpa' di Nicolas Cage. La storia di una amicizia

Molti sanno che Johnny Depp voleva diventare una rockstar. In pochi sanno che deve la sua carriera di attore di successo a Nicolas Cage. Agli inizi degli anni Ottanta, la band di Depp, The Kids, si era sciolta, lasciando il futuro tre volte candidato all'Oscar senza un dollaro.



Johnny era all’epoca affittuario della moglie di Cage, Lori Anne Allison, che lo presentò al marito già all’apice della sua carriera. Cage diede al suo nuovo amico alcuni consigli, tra una giocata e l’altra a Monopoli. Depp vendeva penne per tirare avanti, quando Cage lo invitò a provare infine a recitare. Ai tempi Johnny era ancora aggrappato al sogno di vivere da musicista e rispose che non ne era capace ma Cage riuscì a procurare a Depp un incontro con il suo agente. Poco dopo, Johnny partecipò alla sua prima audizione per il film A Nightmare of Elm Street (1984), diretto da Wes Craven.



Johnny si dimostrò un talento naturale e ottenne la parte. Secondo Cage, il ruolo che ebbe nel rendere Depp la star che è oggi sarebbe sopravvalutato: "Non posso davvero prendermene il merito", avrebbe dichiarato in un’intervista per il New York Time Magazine. “È stato solo un piccolo passo in tutta la sua carriera, ma è proprio così che è successo. È stato abbastanza semplice".

Nel 2009, per ricambiare il gesto benevolo offerto da Cage, che nel frattempo aveva esaurito la fortuna guadagnata recitando ed era in serie difficoltà finanziarie, Depp cercò di sostenere il suo vecchio amico che però rifiutò i suoi soldi.