Green Day, il bambino di 5 anni che suona Boulevard Of Broken Dreams (registrando tutti gli strumenti). Guarda il video

Internet è un posto meraviglioso e in questi ultimi anni ci ha mostrato moltissimi talenti e piccole "speranze" per il rock di domani. L'ultimo piccolo prodigio che abbiamo scovato si chiama Miles Bonham e all'età di 5 anni e mezzo ha registrato in completa autonomia Boulevard Of Broken Dreams dei Green Day suonando ogni strumento contenuto nel brano in multitraccia.

Il piccolo ha registrato il brano utilizzando una vera e propria sessione di Logic Pro, sovraincidendo ogni parte e registrando un video con il "making of" del brano.

Il brano è stato completato al 100% dal piccolo Bonham, come raccontato nella descrizione del video. Suo padre era presente durante tutto il processo, principalmente per incoraggiamento e per fornire qualche piccolo aiuto. La canzone è stata infine masterizzata da Matthew Thompson.

Dopo aver registrato il brano il piccolo Miles ha anche realizzato un vero e proprio videoclip del brano! Guardalo qui: