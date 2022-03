In arrivo la serie tv The Andy Warhol Diaries dedicata all'icona della pop art! Guarda il trailer

Andy Warhol, rappresentante per eccellenza della pop art, sarà il protagonista della serie tv in sei puntate targata Netflix online dal prossimo 9 marzo: The Andy Warhol Diaries (sei puntate) è diretto da Andrew Rossi e si basa principalmente sui diari di vita dell’artista, promettendo di svelarne segreti.

La serie tv, con le interviste a coloro che gli erano vicino, è stata utilizzata anche una tecnologia all'avanguardia per generare la voce di Warhol come fuori campo su diverse scene. La serie promette un mix brillante di tutti gli elementi stilistici e delle tecniche che hanno immortalato la sua genialità in un racconto che parte dalla sua infanzia a Pittsburgh fino alla sua consacrazione come artista sia riverito sia vituperato. Un fotografo, regista, editore, produttore musicale, sceneggiatore e molto altro.