Queen, Roger Taylor racconta le difficoltà nello scrivere nuova musica: "Brian ha perso interesse e non so perché"

L'ultimo album uscito con il nome Queen (ma senza Freddie Mercury) risale al 2008 quando Brian May e Roger Taylor sono entrati in studio con Paul Rodgers per registrare The Cosmos Rocks, il primo e unico progetto con l'ex cantante di Free e Bad Company, con cui la band fa anche un tour mondiale.

Paul Rodgers è stato sostituito da Adam Lambert, ex concorrente del reality show American Idol americano che con le sue straordinarie doti vocali ha permesso a Brian May e Paul Rodgers di girare il mondo a partire dal 2011 con il progetto Queen + Adam Lambert e riportare al successo i Queen anche negli Stati Uniti.

Nonostante la versatilità di Adam Lambert che riesce a raggiungere praticamente tutte le tonalità di un cantante inarrivabile come Freddie Mercury, i Queen non hanno mai registrato niente con la nuova formazione. In una nuova intervista con la rivista inglese Mojo, Roger Taylor ha detto: "Brian May ha perso interesse per la cosa, e non so perché".

Roger Taylor ha raccontato di una session fatta a Nashville durante una pausa del tour che non è andata come speravano: "Eravamo tutti abbastanza stanchi. Non riuscivamo a trovare un titolo adatto e anche il testo era un po' troppo negativo per una band come i Queen". Non era una composizione originale di May e Taylor, ma secondo il batterista poteva diventare una grande canzone dei Queen: "Era un pezzo di un amico che cercavamo di adattare, ma non abbiamo trovato la soluzione giusta". Dopo i tour mondiali del 2014 e del 2017 i Queen e Adam Lambert sono pronti a riprendere il Rhapsody Tour interrotto nel 2020 dopo le date in Asia, Nuova Zelanda e Australia.

Roger Taylor ha detto che anche se scrivere durante un tour è sempre difficile, e Brian May non sembra essere molto interessato, lui spera ancora di fare un nuovo album dei Queen e di completare quella canzone perduta che non sono riusciti a registrare a Nashville:"Era davvero una grande canzone!"