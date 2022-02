Green Day, una nuova anticipazione di "1972". Album in arrivo? Guarda il video

I Green Day hanno pubblicato un nuovo breve video contenente musica inedita. La clip, contraddistinta sempre dal numero 1972, è stata condivisa sui canali social della band.

Il nuovo video contiene il logo della Adeline Records, la vecchia etichetta del frontman Billie Joe Armstrong, oltre ad alcuni filmati di graffiti, uno studio di registrazione e la band a bordo di una macchina decappottabile.

I fan si stanno quindi chiedendo il significato del numero 1972: in molti sottolineano come questa sia la data di nascita dei tre membri della band, Armstrong, Dirnt e Tré Cool, che quest’anno festeggeranno quindi i loro cinquant’anni. Qualche utente più “matematico” ha notato come le date di uscita di questi video, insieme, diano proprio il numero 1972: il primo post è stato pubblicato il 19 dicembre, il secondo è stato pubblicato il 7 gennaio e il terzo il 22. Da qui, 19 + 7 + 2: 1972.