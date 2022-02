Eddie Vedder ricorda Mark Lanegan durante un concerto a Seattle: "La sua voce sarà sempre con noi". Guarda il video

Durante un concerto a Seattle il frontman dei Pearl Jam Eddie Vedder ha voluto rendere omaggio e ricordare il grande Mark Lanegan, frontman degli Screaming Trees scomparso improvvisamente martedì sera nella sua casa di Killarney, in Irlanda, all'età di 57 anni.

Salendo sul palco del Benaroya Hall, Vedder si è rivolto al pubblico ricordando così l'amico scomparso: "Sono arrivato qui verso le quattro e all'improvviso il mio corpo ha iniziato a tremare, mi sono sentito davvero malissimo. E penso che sia una reazione dovuta all'immensa tristezza provata perché abbiamo perso... un ragazzo chiamato Mark Lanegan. Ci sono molti musicisti davvero fantastic, alcune persone conoscono Seattle per via dei musicisti che sono venuti dal grande nord-ovest. Alcuni di quei ragazzi erano dei cantanti unici, e Mark lo era sicuramente, e con una voce potentissima. È difficile venire a patti con queste cose, almeno a questo punto. Ci mancherà profondamente, e almeno potremo ascoltare per sempre la sua voce, le sue parole e i suoi libri da leggere. Ha scritto due libri incredibili negli ultimi anni".

"Volevo solo metabolizzare prima di dire queste parole" ha aggiunto Eddie Vedder, "e far sapere a sua moglie e ai suoi cari che le persone che hanno fatto parte della sua vita hanno sempre pensato a lui. E noi gli vogliamo bene".

Guarda il video: