Queen, Brian May: "I Beatles meritano un biopic come Bohemian Rhapsody. Li avvicinerebbe alle nuove generazioni"

Il chitarrista dei Queen, Brian May, è rimasto impressionato come tutti dalla monumentale serie Get Back creata da Peter Jackson che racconta la nascita di Let it Be dei The Beatles giorno per giorno, svelando il lato umano e il genio della band di John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison.

Get Back è uno sguardo ravvicinato sul processo creativo della band che ha cambiato la storia della musica contemporanea elevando il rock a forma d’arte. Secondo Brian May: “I Beatles dovrebbero entrare ancora più a fondo nella vita delle persone, come è successo ai Queen”.

La soluzione secondo il chitarrista dei Queen sarebbe realizzare un biopic nello stile di Bohemian Rhapsody, il film di Bryan Singer che nel 2018 ha rilanciato la storia e la musica della band e di Freddie Mercury, diventando il biopic più visto di sempre. Tre anni dopo il successo mondiale di Bohemian Rhapsody (e il premio Oscar vinto da Rami Malek per la sua straordinaria interpretazione di Freddie Mercury), i Queen sono diventati la rockband più ascoltata al mondo (e il quarto nome in assoluto, prima di Dua Lipa, Taylor Swift e The Weeknd) e secondo Brian May una trasposizione al cinema fatta con lo stesso stile spettacolare della carriera dei Beatles potrebbe avvicinare alla loro musica e al loro genio le nuove generazioni che non li conoscono quanto dovrebbero. “I Beatles sono stati la mia Bibbia” ha detto Brian May, “Per la mia generazione in ogni momento della loro carriera sono stati un modello da seguire e continuano ad esserlo ancora oggi. Sono il vertice assoluto per quanto riguarda la scrittura di canzoni, la performance e l’etica di una rock band. Hanno abbattuto tante barriere, hanno cambiato il mondo molte volte. Amerò sempre i Beatles senza riserve.”