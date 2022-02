Eddie Vedder, "Brother The Cloud" parla di Chris Cornell? Il vero (ma straziante) significato del brano

Nel nuovo album solista di Eddie Vedder, Earthling, uscito l’11 febbraio, c’è un brano che sta attirando la curiosità dei fan del cantante dei Pearl Jam, Brother the Cloud.

Le prime strofe del brano dicono:

“Avevo un fratello / Ma ora non c’è più

Osservo il cielo / Cercando di vedere di sfuggita i suoi occhi blu

E poi trovo la sua immagine tra le nuvole”

Secondo molti, questa è la prima canzone che Eddie Vedder scrive per il suo amico Chris Cornell, morto suicida nel maggio del 2017.

«Per molto tempo ho negato a me stesso la sua scomparsa, non l’ho accettata» ha spiegato Eddie Vedder nell’unica intervista in cui ha affrontato l’argomento, fatta ai microfono di Howard Stern nel 2020, «Ero terrorizzato dalle conseguenze emotive che avrei dovuto affrontare. Non avevo idea di quanto sarei potuto sprofondare nel buio».

L’incontro tra Eddie Veddere e Chris Cornell è uno dei momenti fondamentali della scena rock alternativa di Seattle degli anni 90: Chris Cornell crea il gruppo Mother Love Bone insieme a Stone Gossard, Jeff Ament e Mike McCready per celebrare Andrew Wood, cantante dei Mother Love Bone, la band in cui suonavano Gossard e Ament, morto per overdose il 19 marzo 1990.

Eddie Vedder è appena arrivato a Seattle da San Diego per diventare il nuovo cantante della nuova band formata da Stone Gossard, Jeff Ament e Mike McCready, che all’inizio si chiama Mookye Blaylock e poi prenderà il nome di Pearl Jam. Chris Cornell lo invita in studio con i Mother Love Bone durante le registrazioni dell’unico album della band, uscito il 19 luglio 1990. Eddie sta in disparte, osserva, e mentre Chris canta il brano Hunger Strike, lo accompagna nel coro facendo diventare la canzone assolutamente unica e speciale.

Ma anche se tutto può fare pensare a Chris Cornell, Brother the Cloud forse si riferisce ad una altra perdita gravissima subita da Eddie Vedder negli ultimi anni, quella di suo fratellastro minore Chris Mueller (figlio di sua madre Karen Vedder e del patrigno Robert Mueller), morto in un incidente durante una scalata in Africa nel 2016. «È stato un colpo dal quale ho pensato seriamente che non sarei stato più in grado di rialzarmi» ha detto Eddie Vedder. La prova è in un post di Instagram della moglie Jill che commentando un post del fotografo e amico di Eddie Danny Clinch che parlava della canzone ha scritto: «Il fratellino di Ed, Chris, manca tantissimo a tutta la nostra famiglia».

L’ultima spiegazione sul significato del testo è arrivata dal produttore dell’album Andrew Watt (che suona anche la chitarra dal vivo con la band solista di Eddie, The Earthlings) che ha attribuito a Brother the Cloud un messaggio più universale: «Negli ultimi due anni di pandemia, tante persone hanno sofferto la scomparsa di qualcuno a cui erano legati. Questa canzone è una espressione sincera delle sensazioni contrastanti che una situazione del genere ti provoca: tristezza e rabbia» ha detto alla rivista Variety, «In quel momento, il mio compito principale era chiudere la bocca e assicurarmi che il microfono fosse acceso per non perdere niente dell’interpretazione di Eddie».