Evanescence + Within Temptation: RIPROGRAMMATO il concerto a Milano. Tutte le info

Il concerto degli Evanescence + Within Temptation, originariamente previsto al Mediolanum Forum di Milano per il 28 marzo, è stato riprogrammato al 10 novembre 2022 per motivi indipendenti dalla volontà degli artisti

NUOVA DATA

10 NOVEMBRE – MEDIOLANUM FORUM – MILANO

Il comunicato delle band: «Dato che il mondo si sta riaprendo lentamente, eravamo ottimisti sul fatto che il tour si sarebbe svolto effettivamente a marzo e aprile. Tuttavia, molti paesi hanno ancora restrizioni in atto e siamo costretti a prendere questa decisione per motivi logistici»

I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data.

Tutte le info su Vivo Concerti