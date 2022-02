Iggy Pop, gli aggiornamenti sullo stato di salute dell’iguana del rock: "le ossa sono il mio punto debole"

In una intervista con il New Yorker, il nostro Rock Ambassador Iggy Pop ha raccontato qualcosa sul suo stato di salute, confessando anche il suo sentimento nei confronti degli anni che passano.

Il rocker, padrino del punk, sicuramente nella vita e sul palco non si è mai risparmiato. Più di tutto sono famose la sua musica e le sue esibizioni, ma alla sua fama contribuiscono gli eccessi nell’assunzione di stupefacenti.

Ad oggi Iggy Pop, 74 anni, mantiene un fisico piuttosto muscoloso e tonico, ma lamenta dei seri problemi ossei: “Le ossa sono il mio punto debole”, ha confessato al New Yorker. La voce di Lust For Life ora cammina con un bastone e si è dovuto sottoporre a vari interventi di diverso genere. Tra questi, un’operazione agli occhi per cercare di rimediare alla sua vista mal ridotta, soprattutto a causa della troppa cocaina assunta per via intravenosa – a detta dello stesso cantante, che ha dichiarato di essersi spesso sentito vicino alla sua fine.

Non tutti i suoi problemi di salute, però, derivano dai vizi avuti nel corso degli anni. Il bastone, infatti, aiuta Iggy a camminare ma il problema arriverebbe da una forma di scogliosi piuttosto grave, secondo quanto riferito dal Guardian. Spesso, deve indossare delle scarpe con altezze diverse, per colmare la differenza di lunghezza tra una gamba e l’altra: questo è uno degli effetti collaterali più diffusi delle peggiori forme di scogliosi che, invece, negli stadi lievi causa un semplice mal di schiena.

Il nostro Rock Ambassador soffrirebbe di questo disturbo ormai da anni, eppure ogni volta che l’abbiamo visto sul palco l’iguana ha sempre dato il meglio di sé!