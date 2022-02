Nirvana, Courtney Love e il vero significato di Heart Shaped Box: "Pensateci ogni volta che la ascoltate"

Heart Shaped Box, primo singolo estratto da In Utero, terzo album dei Nirvana uscito nel 1993 è una delle canzoni più enigmatiche di Kurt Cobain. I fan si interrogano da anni sul significato del testo inquietante e sulla simbologia della “scatola a forma di cuore” a cui Kurt fa riferimento nel titolo, che si dice fosse uno dei primi regali ricevuti da Courtney Love (una scatola piena di giocattoli, conchiglie e pigne), anche se il titolo originale era “Heart Shaped Coffin” cioè “bara a forma di cuore”.

Kurt Cobain inizia a scrivere Heart Shaped Box alla fine del 1992, quando lui e Courtney Love si trasferiscono in una casa sulle Hollywood Hills a Los Angeles. Courtney ha raccontato di aver sentito Kurt comporre il riff di chitarra mentre era chiuso in un armadio nella loro stanza da letto.

È difficile per i Nirvana costruire una canzone a partire da quel riff: Kurt non ha una melodia vocale, spera di trovare un modo per sviluppare il pezzo improvvisando in studio con Krist Novoselic e Dave Grohl: «Ma l’unica cosa che veniva fuori era rumore» ha raccontato lui stesso.

Il primo demo viene registrato nel gennaio 1993 in Brasile negli studi della BMG a Rio de Janeiro, ed è uno dei primi pezzi di In Utero che la band fa ascoltare a Steve Albini dopo averlo raggiunto nel suo studio a Cannon Falls, in Minnesota dopo un lungo viaggio in macchina attraverso gli Stati Uniti.

I Nirvana sono passati nel giro di soli tre anni dall’esordio con un’etichetta super indipendente come la Sub Pop ai milioni di copie vendute da Nevermind, sono al numero uno in classifica in America, non possono più essere la band che volevano essere e scappano da tutto: dal successo che rischia di distruggere la loro esigenza di rimanere fedeli ad un’etica punk rock, dal pubblico che li ha trasformati nei portavoce di una generazione, dalla pressione delle case discografiche, dall’attenzione costante dei media e da Seattle, dove il suono di una generazione di rock band radicali e alternative è diventato ormai una moda.

In Utero viene registrato tutto in presa diretta, senza sovraincisioni, Kurt registra le sue parti vocali in sole sei ore, il disco esce solo in formato musicassetta e vinile e i Nirvana tengono lontane le case discografiche fino all’ultimo per non avere nessuna influenza. È la mossa definitiva di una band che vuole ritrovare la propria autenticità. Kurt Cobain scrive strofe violente e drammatiche, piene di riferimenti al terribili malattie. Il fotografo Anton Corbjin che ha realizzato il videoclip di Heart Shaped Box ha detto: «Nessuno ha idea di cosa Kurt volesse davvero dire, nemmeno io. Forse parlava del cancro della società materialista degli anni 90, della morte, delle conseguenze dell’abuso di droghe o forse della sua relazione complessa con Courtney Love». Dave Grohl e Krist Novoselic non hanno mai dato una loro interpretazione, mentre il biografo di Kurt, Michael Azerrad ha detto: «È probabilmente la versione più distorta possibile di una dichiarazione d’amore a Courtney. È una canzone che mi rende triste ogni volta che la ascolto». Courtney Love ha sconvolto i fan nel 2012 con una serie di tweet: «Heart Shaped Box in realtà parla della mia vagina» ha scritto «Pensateci ogni volta che la ascoltate». I tweet però sono stati cancellati subito dopo.