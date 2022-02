David Bowie, svelata a Londra una nuova opera dedicata al 50° anniversario di Ziggy Stardust. Guarda la foto

Un nuovo murale dedicato a David Bowie è stato inaugurato a sud di Londra per il 50° anniversario del suo debutto con il personaggio/alter ego Ziggy Stardust.

Era il 1972, anno dello spettacolo al Toby Jug a Tolworth, parte del tour dell’album The Rise And Fall Of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars.

L’opera dedicata a Ziggy Stardust si trova nel sottopassaggio della Tolworth Roundabout, dove la A3 incontra la A240 e mostra Bowie nei panni del suo famoso alter-ego con capelli rosso fuoco e un vestito a strisce rosse e verdi. Il tributo è stato creato dal team di street art WeareSkyhigh.