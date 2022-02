Pam & Tommy: ecco chi sono gli amici di Tommy Lee mostrati nella serie TV

Grande successo per la serie Pam & Tommy che ricostruisce l’incredibile vicenda del sex tape girato durante la luna di miele da Tommy Lee dei Motely Crue e Pamela Anderson che è stato rubato nel 1995 dalla loro villa di Malibu da un elettricista che voleva vendicarsi per un lavoro non pagato (Rand Gauthier, interpretato da Seth Rogen) ed è diventato uno dei primi fenomeni virali nella storia di Internet, piratato, scambiato e visto da tutto il mondo. La sceneggiatura della serie si basa principalmente su un famoso articolo della rivista Rolling Stone, che nel 2014 ha ricostruito la vicenda analizzandola come uno dei momenti più folli di un decennio come gli anni 90 in cui non esistevano ancora regole e limiti alla fama e alla ricchezza delle star, ma anche all’invasione della loro privacy.

Rolling Stone ha ritrovato Rand Gauthier, che pensava di diventare ricco vendendo il video privato di Tommy e Pamela in rete ma non ha guadagnato quasi nulla perché è stato superato dalla velocità di condivisione della rete ed è tornato a fare l’elettricista a Hollywood.

«Tommy Lee è diventato ancora più famoso grazie a quel video» ha detto, «Dovrebbe ringraziarmi».

La serie Pam & Tommy ha scatenato la curiosità dei fan, che hanno cercato di individuare tutti i personaggi della serie, riprodotti in modo molto fedele dal team di truccatori e costumisti (la somiglianza di Sebastian Stan e Lily James con Tommy Lee e Pamela Anderson è impressionante). Tra questi ci sono Ace e Zakk due amici di Tommy Lee che si vedono in diverse scene, interpretati dagli attori Sam Meader e Zack Gold. Nella formazione dei Motley Crue non ci sono né Ace ne Zack e nemmeno nella band solista di Tommy Lee, i Methods of Mayhem che ha formato nel 1999 dopo il divorzio da Pamela Anderson (in cui invece c’è per esempio Chris Chaney, bassista dei Jane’s Addiction e della live band di Alanis Morrissette insieme a Taylor Hawkins).

I fan hanno pensato a Zakk Wylde e Ace Frehley dei Kiss ma sono due personaggi troppo importanti e dal look troppo iconico per non venire nemmeno citati nei titoli di coda, e per avere un ruolo secondario nella trama. La conclusione è che Zack e Ace sono due figure simbolo della scena rock californiana e del giro di amici che si radunava nella villa di Tommy Lee a Malibu: una fusione di tutte le rockstar, le celebrità e i personaggi folli che (oltre a Pamela) hanno reso leggendaria la vita del batterista dei Motley Crue negli anni 90