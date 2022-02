Il giorno in cui David Bowie fece nascere Ziggy Stardust: la storia del suo leggendario personaggio

Il 10 febbraio 1972 il grande David Bowie debuttava nei panni di Ziggy Stardust, uno più iconici e fondamentali simboli degli anni '70, sul palco del Tolworth Toby Jug di Londra.

Pochi mesi dopo, il 16 giugno 1972 pubblicava "The Rise And Fall Of Ziggy Stardust", un album che segnò intere generazioni e che ha mostrò al mondo la genialità di uno degli artisti più poliedrici e prolifici di sempre. Attraverso il suo alter ego Bowie portò sul palco la parte più istintiva del rock contribuendo a forgiare una delle prime icone glam della storia.

Ecco alcune curiosità che forse non conoscevi

L'ISPIRAZIONE PER IL SUO ALTER EGO E IGGY POP

Forse non tutti lo sanno ma il legame tra Iggy Pop e David Bowie nacque ben prime del periodo berlinese che entrambi ebbero l'occasione di vivere dopo la metà degli anni '70. Per il suo alter ego "Ziggy Stardust" Bowie voleva creare un personaggio che gli permettesse di portare sul palco l'anima più istintiva e animale del rock. Come ispirazione David Bowie si rifece ad un giovane ragazzo che ebbe occasione di vedere nel settembre 1971 durante il suo primo viaggio negli Stati Uniti. Bowie definì Iggy Pop come il suo cantante preferito dell'epoca durante un'intervista rilasciata al magazine Melody Maker

IL NOME "ZIGGY"

Per il nome del suo personaggio Ziggy Stardust Bowie di ispirò ad un negozio di Londra. Nello specifico una sartoria chiamata Ziggy's che secondo il grande rocker gli "ricordava in qualche modo Iggy Pop". Grazie a questa ispirazione Bowie incentrò il suo personaggio tanto desiderato e costruito mettendo al centro della sua incredibile capacità comunicativa i suoi vestiti di scena.

L'EXTRATERRESTRE IN REALTÀ È UN MESSAGGERO UMANO

Per quanto sia da sempre considerata come una figura "extraterrestre", Ziggy in realtà è un umano. Per la precisione un messaggero con lo scopo preciso di avvisare l'intera popolazione del pianeta terra dell'arrivo di una razza aliena chiamata "infiniti" e nello specifico di "Starman". Ziggy ne sarebbe il profeta designato. Per questa singolare missione Bowie si ispirò alla figura del cantautore anglo-americano Vince Taylor che ebbe occasione di conoscere nel 1966. La sua figura instabile e la visione distorta della realtà descritta dal cantautore furono essenziali per completare il carattere dell'alter-ego Ziggy Stardust. Vince Taylor infatti, dopo anni di eccessi e droghe, credeva di essere un messaggero con contatti divini ed extraterrestri.

Il 1972 fu l'anno del glam rock e Bowie cercò in tutti i modi di farsi influenzare dall'inarrestabile ascesa del genere. Cercò ispirazione in Telegram Sam dei T-Rex e in You Keep Me Hanging On dei Supremes, da cui Bowie "rubò" l'idea del suono in "codice morse" caratteristico di una delle sue canzoni più leggendarie di sempre, Starman. Mick Ronson, sebbene non sempre abbia ricevuto i dovuti meriti, ha aiutato moltissimo Bowie con gli arrangiamenti delle sue canzoni. Il momento in cui tutto cambiò per David Bowie fu quando eseguì il brano per il programma della BBC Top of the Pops. Quell'esibizione in diretta televisiva diventò tanto importante nella storia del rock quanto l'esibizione dei Beatles all'Ed Sullivan Show.

In un'intervista Lol Tolhurst dei The Cure ha ricordato l'influenza che quell'esibizione ebbe sulla sua crescita musicale: "Ricordo di essermi seduto sul divano a casa con mia madre per guardare la TV, e nel momento in cui Bowie cantò, ‘I had to phone someone so I picked on you' ha indicato la telecamera e sapevo che stava cantando quella frase per me e per tutti i ragazzi che in quel momento erano incollati davanti alla trasmissione. È stata una vera chiamata alle armi che mi ha messo sulla strada che presto avrei seguito".

Con Starman Bowie ha inviato il messaggio di Ziggy Stardust a tutti i giovani del pianeta Terra, contribuendo indelebilmente alla loro crescita musicale e all'incredibile successo di un brano che per sempre rimarrà nella storia come uno dei momenti culturali fondamentali del '900.