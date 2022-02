Guns N' Roses, quella volta che Slash si vestì da donna per entrare al leggendario Rainbow: "Tutta colpa di Steven Adler"

Slash e Steven Adler sono amici fin da quando erano dei ragazzini ribelli cresciuti nelle strade di North Hollywood: «Steve era il mio compagno di avventure quando avevo 14 o 15 anni» ha detto il chitarrista dei Guns N' Roses.

Lui e Steven Adler sono entrati nella band nel 1985 insieme a Duff McKagan sostituendo Tracii Guns, Ole Beich e Rob Gardner. Vivevano a pochi isolati di distanza (Slash è arrivato da Stoke-on-Trent, Inghilterra dove è nato nel 1965 quando aveva cinque anni) e già dal 1979 sognavano di formare una band insieme. Steven Adler voleva essere il chitarrista, e quindi Slash ha iniziato la sua carriera suonando il basso, fino a quando il suo insegnante di musica alla Fairfax High School (frequentata anche da un altro amico di infanzia, Flea dei Red Hot Chili Peppers) gli fa ascoltare i Cream, cambiando la sua vita per sempre.

Prima di diventare musicisti, nella vita dei due amici ci sono state le notti in cerca di avventure. Slash ne ha raccontata una molto divertente durante la sua intervista nello show televisivo di Jimmy Kimmel: «Avevamo dei documenti falsi per entrare nei locali anche se eravamo minorenni. Il Rainbow Bar’n’Grill era il più difficile. Non era facile superare il gigantesco buttafuori italiano» ha raccontato riferendosi ad uno dei locali più famosi e trasgressivi del Sunset Strip, «Una volta arrivati alla porta, il buttafuori ha fatto entrare solo Steven, anche se ero stato io a fare il suo documento falso. Ero arrabbiato e anche molto ubriaco, così sono tornato a casa ho indossato i suoi abiti, mi sono truccato e mi sono ripresentato al locale vestito da donna».

Lo fanno entrare subito, ma Slash vuole fare uno scherzo al suo amico: «Mi sono messo a cercare Steven per abbordarlo. Ero sicuro che si sarebbe cascato». Steven Adler però se ne è già andato, e Slash si ritrova vestito da donna nel locale più rock’n’roll di Hollywood, e poi a camminare sul Sunset Strip: «Non mi sono mai sentito così vulnerabile in vita mia» ha detto a Jimmy Kimmel, «Sono quelle cose che fai solo se hai il coraggio di un quindicenne».