La maestra che insegna ai bambini i generi musicali cantando gli Slipknot: "la musica costruisce relazioni". Guarda il video

Risha Allen è un'insegnante di musica. I suoi metodi sono divertenti ed efficaci e solitamente pubblica alcuni estratti delle lezioni sul suo profilo Tik Tok e in uno degli ultimi video pubblicati ha mostrato come ha deciso di insegnare le diverse metriche all'interno dei generi musicali: prendendo d'esempio gli Slipknot.

Nel video racconta come, dopo aver spiegato la metrica del rap attraverso Eminem, si è approcciata nei confronti di uno studente che ascolta metal: alla domanda sua quale band ascolta il ragazzo ha risposto Slipknot.

"Sono un po' nervosa perché voglio relazionarmi con lui", ha raccontato la maestra in una delle didascalie che accompagnano il video, "non si era mai impegnato con me o non gli piacevano le lezioni di musica fino a quel momento, quindi sentivo che relazionarmi e rispettare la sua musica mi avrebbe aiutato a entrare in contatto con lui".

Lo studente ha proposto in seguito di analizzare il brano Wait and Bleed: "Questo ragazzino metallaro sta ricevendo importanti conferme in questo momento, il resto degli studenti sta ricevendo una lezione contro il pregiudizio e tutti stanno facendo più pratica con la metrica. È una grande vittoria!"

"Missione compiuta", ha aggiunto la maestra alla fine di un piccolo test, "Questo ragazzo ora mi vuole bene e sta imparando la musica. La musica costruisce relazioni".