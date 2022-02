The Cure, il nuovo materiale è in fase conclusiva: "Siamo stati superproduttivi, potrebbero uscire anche tre album"

I The Cure non pubblicano un album dal 2008, quando è uscito 4:13 Dream ma a quanto pare negli ultimi due anni hanno scritto abbastanza canzoni da fare «Da uno a tre dischi nuovi». Lo ha rivelato Reeves Gabrels, ex chitarrista di David Bowie che è entrato a far parte dei The Cure nel 2012:

«Siamo stati supeproduttivi» ha detto Reeves Gabrels, che ha registrato gran parte delle sua tracce di chitarra a New York , lavorando in remoto con la band, basata in Inghilterra «E’ una cosa grandiosa, a parte il fatto che non riesci a giudicare davvero le canzoni fino a quando non arrivi alla fine, e riesci a sentire come suonano davvero». Il lavoro è iniziato nel 2019 e secondo i chitarrista è «In fase conclusiva». L’attesa dei fan dei The Cure sta per finire: nel corso del prossimo anno potrebbe uscire un nuovo album dei Cure, ma anche più di uno.

Il lavoro più difficile, secondo quanto ha raccontato Robert Smith, è stato scrivere i testi: «Avevamo già 20 canzoni e io non avevo scritto nulla che mi piacesse». Ad un certo punto, Smith ha avuto anche l’idea di eliminare i testi: «Poteva essere un album strumentale» ha detto, «Sono tornato a scrivere solo nell’ultimo anno, che è stato difficile per tutti, e sono soddisfatto. Le nuove canzoni sono molto emozionanti».