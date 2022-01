Gli U2 hanno pubblicato una versione acustica di Sunday Bloody Sunday per ricordare i 50 anni dal massacro di Derry. Guarda il video

In occasione del cinquantesimo anniversario dal terribile massacro di Derry, nell'Irlanda del Nord, Bono e The Edge hanno voluto ricordare le vittime con una versione acustica di Sunday Bloody Sunday.

"Bloody Sunday" è il termine con cui viene ricordata la tragica domenica di sangue, un vero e proprio massacro che ebbe luogo il 30 gennaio 1972 a Derry, nell'Irlanda del Nord, dove i soldati britannici spararono a 26 civili disarmati che stavano protestando pacificamente contro l'operazione Demetrius. Tra tutte le persone che persero la vita quel giorno 13 di loro morirono sul colpo, mentre un altro uomo perse la vita quattro mesi dopo a causa delle ferite riportate. Molte delle vittime vennero uccise a distanza ravvicinata, mentre altre perirono sotto i colpi dei soldati britannici mentre cercavano di prestare soccorso ai feriti. Altri manifestanti vennero feriti da proiettili di gomma e dalle manganellate e due di loro vennero investiti dai veicoli dell'esercito. Si dice che questo massacro abbia avuto il maggior numero di persone uccise in una sparatoria durante il conflitto.

La prima persona che cercò di affrontare e raccontare quella tragica domenica di sangue attraverso la sua musica fu John Lennon che compose Sunday Bloody Sunday pubblicandola nel suo terzo album da solista Sometime In New York City.

Sebbene la versione della canzone degli U2 arrivi esattamente 11 anni, 1 mese, 21 giorni dopo l'incidente, la miccia che ispirò la band a rendere omaggio ai caduti con questa canzone si accese a causa di un confronto con alcuni sostenitori dell'IRA a New York. La versione della canzone degli U2 "Sunday Bloody Sunday" venne scritta appositamente per raccontare all'ascoltatore la situazione dell'Irlanda devastata dalla guerra negli anni '70. Ma l'intenzione della band scrivendo la canzone non è stata quella di attaccare il governo inglese o i sostenitori di una fazione, bensì portare un messaggio di speranza, di fratellanza tra gli uomini e di unione che potesse, attraverso una documentazione dettagliata e ben articolata di un fatto ignobile, ispirare quanta più gente possibile nella speranza che non si ripetessero mai più episodi simili. I versi "Per quanto tempo ancora dovremo cantare questa canzone?" e "Perché stasera, possiamo essere uno, stanotte" raccontano quanto all'epoca ci potessero essere ancora tutte le carte in tavola per raggiungere una pace.