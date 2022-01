Green Day: un teaser anticipa quella che sembrerebbe essere della nuova musica in arrivo. Guarda il video

I Green Day continuano a regalarci piccoli indizi su quella che sembrerebbe proprio essere nuova musica in arrivo. In quello che è stato soprannominato il ‘1972 teaser’, infatti, pubblicato dalla band su Instagram, vediamo i membri in sala di registrazione mentre chiacchierano e suonano, mentre una traccia inedita suona in sottofondo. Ad un certo punto, Mike Dirnt scrive sul muro con una bomboletta il numero 1972 e poi spruzza sulla telecamera.

Questa clip arriva qualche settimana dopo un’altra, pubblicata il mese scorso, che mostrava i Green Day mentre registravano nuova musica ai London’s RAK Studios e anche in questo caso ad un certo punto compariva la cifra 1972. Più recentemente, sempre lo stesso numero era protagonista di un altro mini teaser che vedeva Billie Joe Armstrong suonare un riff acustico, mentre immagini in bianco e nero scorrevano dietro di lui.

I fan si stanno quindi chiedendo il significato del numero 1972: in molti sottolineano come questa sia la data di nascita dei tre membri della band, Armstrong, Dirnt e Tré Cool, che quest’anno festeggeranno quindi i loro cinquant’anni. Qualche utente più “matematico” ha notato come le date di uscita di questi video, insieme, diano proprio il numero 1972: il primo post è stato pubblicato il 19 dicembre, il secondo è stato pubblicato il 7 gennaio e il terzo il 22. Da qui, 19 + 7 + 2: 1972.