I Metallica hanno donato una batteria a un artista di strada di Los Angeles: fu derubato a dicembre. Guarda il video

I METALLICA hanno regalato una batteria ad un artista di strada di Los Angeles dopo essere stato derubato nei mesi scorsi.

Sheriff Drumman, famoso tra le strade della città californiana per per aver suonato la batteria dal pianale del suo pick up, è stato derubato nel mese di dicembre davanti alla sua casa di Hawthorne. Anche se alla fine è rientrato in possesso del suo mezzo non ha trovato alcuna traccia del suo strumento preferito.

Secondo il Los Angeles Times, Sheriff ha impiegato quasi sei anni per costruire su misura la sua batteria a quattro ruote, realizzando a mano il metallo che ha reso possibile l'installazione, tagliando, modellando e piegando ogni lastra prima di aggiungere tutti i dettagli. Dopo aver saputo del furto i Metallica hanno deciso di regalare a Drumman una nuova batteria.

"Grazie mille ragazzi. Grazie per aver dedicato tempo e risorse per supportare e aiutarmi in ciò che faccio. Vi amo per questo".

In risposta, i METALLICA hanno twittato: "Siamo onorati di poter aiutare un collega artista. Continua a suonare, Sheriff Drumman!"

Guarda il video a questo link: